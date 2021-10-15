В аэропорту Платов пьяный житель Таганрога укусил полицейского за ногу

В аэропорту задержали пьяного жителя Таганрога, укусившего полицейского за ногу. Происшествие случилось 18 октября в Платове.Как стало известно, мужчина приехал в Платов для того, чтобы купить билеты на самолет в Архангельск. Преобрести билеты ему не удалось, поэтому таганрожец решил заглянуть в кафе. Там он заказал горячительные напитки и сильно напился. Еле передвигая ногами он вышел из заведения и стал шататься по территории аэропорта. Пьяный мужчина не остался без внимания транспортной полиции. Его задержали и отвели в комнату для составления административного протокола.Однако там мужчина стал буянить. Он поскандалил с правоохранителями, а когда те попытались его утихомирить, укусил одного за ногу. Теперь вместо административного протокола, таганрожец стал фигурантом уголовного дела.Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, в связи с причинением сотруднику полиции телесных повреждений на 44-летнего дебошира могут завести дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».