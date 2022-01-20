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В администрации Ростова рассказали о результатах работы в социальной сфере

В администрации Ростова рассказали о результатах работы в социальной сфере

В администрации Ростова-на-Дону обозначили итоги социальной деятельности за 2021 год. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в своем инстаграм-аккаунте 22 января.

Он отметил, что за прошлый год на воплощение разного рода соцпроектов направили около девяти с половиной миллиардов рублей. Различные меры соцподдержки в донской столице получают примерно четыреста тысяч человек.

- Поручил предусмотреть муниципальные меры социальной поддержки для многодетных семей, в которых воспитываются более шести детей, и для семей, в которых есть жители, нуждающиеся в долговременном уходе, - отметил Алексей Логвиненко.

В 2021 году решили, наконец, проблему с устаревшей техникой в центре для детей-инвалидов. Для учреждения закупили все новое, передав также два автомобиля. Кроме того, в центре появились детские курсы по адаптивному плаванию.

Новая программа «Социальный контракт» продолжает успешно реализовываться. В течение прошлого года удалось заключить более полутора тысяч контрактов на 167 миллионов рублей. В результате более тысячи ростовчан нашли достойную работу или открыли собственный бизнес.

Для детей из малоимущих семей продолжается организация отдыха. За прошлый год путевки выделили для 3 600 ребят.

- Перед нами стоят задачи, требующие огромных финансовых и временных затрат. Однако я уверен, что мы со всем справимся успешно, - в заключение сказал Алексей Логвиненко.
Фото: инстаграм Алексея Логвиненко
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