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Команда Ростова почти закончила обучение в школе управления «Сколково»

Команда Ростова почти закончила обучение в школе управления «Сколково»

Команда администрации Ростова-на-Дону завершает обучение в школе управления «Сколково». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Целый год мэр и сотрудники администрации изучали основы эффективного городского менеджмента, обменивались опытом с крупнейшими российскими мегаполисами. Помимо того, они общались с представителями бизнес-среды, анализируя стратегии развития наиболее влиятельных предприятий.

По словам Алексея Логвиненко, все полученные знания обязательно будут задействованы. Благодаря международным экспертам на развитие Ростова удалось посмотреть под другим углом.

- Нашей ключевой задачей до 2035 года станет превращение донской столицы в международный центр наукоемких технологий. При этом важно обеспечить качественную среду для самореализации каждого ростовчанина, - отметил Алексей Логвиненко.

Акцент будет сделан на нетканые материалы, радиосистемы, робототехнику и автономные системы управления сельхозтехникой. Одними из ключевых направлений станут «ядерная медицина» и нано-онкология.

Власти рассчитывают на то, что до 15% удастся увеличить долю высокотехнологичного производства в экономике Ростова. А валовый продукт увеличится как минимум в три раза – до 1 637 миллиардов рублей.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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