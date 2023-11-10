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В администрации Зерноградского района ищут виновных в погроме на местном кладбище

В администрации Зерноградского района ищут виновных в погроме на местном кладбище
Разыскивают виновных в погроме на кладбище в хуторе Гуляй-Борисовка. Информацию об этом сообщил в соцсетях глава Зерноградского района Василий Понасенко.

Инцидент произошел 28 октября в хуторе Гуляй-Борисовка. Местные жители пришли на могилы к ушедшим родственникам. Каково было их удивление, когда они увидели разруху: поваленные памятники и сломанные кресты. Шокированные увиденным очевидцы начали массово публиковать снимки в соцсетях.

Неизвестные в общей сумме разрушили 10 памятников.

Виновных уже разыскивают. Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят обращаться в администрацию Зерноградского района.
Фото: СоцСети
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