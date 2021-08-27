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В 54 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус

В 54 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус

В 54 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 августа.

Больше всего инфицированных - в Ростове-на-Дону. Там оказалось 199 человек с положительными ПЦР-тестами на ковид. На втором месте с 10 новыми инфицированными - Волгодонской район. Тройку замыкают Семикаракорск, Аксайский, Багаевский и Зерноградский районы. Там выявили по девять заболевших.

По восемь случаев заражения обнаружили в Азовском районе, Батайске и Новочеркасске. В то же время в Егорлыкском, Зимовниковском, Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском и Неклиновском районах их оказалось по семь.

Получше ситуация - в Азове, Гуково, Зверево, Новошахтинске и Таганроге. Там, как и в Верхнедонском, Дубовском, Кашарском, Песчанокопском, Сальском и Тацинском районах, выявили по шесть человек с положительными ПЦР-тестами. По пять обнаружили в Веселовском, Каменском и Октябрьском районах, а также в Донецке и Шахтах.

В то же время в Каменске-Шахтинском, Кагальницком, Константиновском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Обливском и Орловском заболевших оказалось по четыре. Аналогичная ситуация - в Пролетарском, Ремонтненском, Тарасовском и Усть-Донецком районах, а также в Цимлянском, Чертковском и Волгодонске.

По трое заразились в Белокалитвинском и Боковском, а в Заветинском, Родионово-Несветайском, Советском, Целинском и Шолоховском - по двое. В Милютинском районе оказался всего один инфицированный.

Всего в области за сутки заразились 482 человека. С начала пандемии число заразившихся дошло до 124 тысяч жителей Дона.

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