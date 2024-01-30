Из Ростова в Элисту начнет курсировать туристический поезд

Фото: Ростов ру

Из Ростова в Элисту отправится круизный туристический поезд «Цветущая степь». Курсировать он начнет с 5 апреля.Поезд отправится по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста - Москва. Поездка в формате «поезд-отель» рассчитана на 5 дней. Пассажиры смогут побывать на обзорных экскурсиях в городах и увидеть достопримечательности.Туристы из столицы и Калмыкии смогут посетить обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Ростову.Билет будет можно приобрести как онлайн на сайте, так и офлайн.