Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из Ростова в Адыгею на праздники запустят туристический поезд

Из Ростова в Адыгею на праздники запустят туристический поезд
Из Ростова-на-Дону в Адыгею будет курсировать туристический поезд. Об этом информацию сообщили на сайте ОАО «РЖД».

Всего поездка продлится два дня и три ночи. Состав отправится в тур 23 февраля и 8 марта. Маршрут выглядит таким образом: Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе – Хаджох – Краснодар – Ростов-на-Дону.

Пассажиры смогут увидеть плато Лаго-Наки, посетить водопады Руфабго, осмотреть Кавказский биосферный заповедник на кардоне Гузерипль, прогуляться по Хаджохской теснине, а также узнать историю Свято-Михайло-Афонской пустыни мужского монастыря и многое другое. Также людям предложат посетить термальные источники и полакомиться адыгейской кухней.

Билет экскурсионного тура можно приобрести от 4 400 рублей, а для детей младше 10 лет – от 4 000 рублей.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.