Из Ростова в Адыгею на праздники запустят туристический поезд

Фото: Rostov.ru

Из Ростова-на-Дону в Адыгею будет курсировать туристический поезд. Об этом информацию сообщили на сайте ОАО «РЖД».Всего поездка продлится два дня и три ночи. Состав отправится в тур 23 февраля и 8 марта. Маршрут выглядит таким образом: Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе – Хаджох – Краснодар – Ростов-на-Дону.Пассажиры смогут увидеть плато Лаго-Наки, посетить водопады Руфабго, осмотреть Кавказский биосферный заповедник на кардоне Гузерипль, прогуляться по Хаджохской теснине, а также узнать историю Свято-Михайло-Афонской пустыни мужского монастыря и многое другое. Также людям предложат посетить термальные источники и полакомиться адыгейской кухней.Билет экскурсионного тура можно приобрести от 4 400 рублей, а для детей младше 10 лет – от 4 000 рублей.