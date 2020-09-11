Успеть за семь часов: гребцы из Ростова проплыли 75 километров до Таганрогского залива

Гребцы из Ростова добрались до Таганрогского залива за семь часов. Марафон стартовал в 6.00 от Ворошиловского моста. Спортсменам предстояло проплыть более 75 километров.В 5 часов утра гребцы собрались у левобережного причала. Участники заплыва размялись, погрузили сменную одежду, воду и спасательные жилеты. В 6:30 прозвучал сигнальный свиток, и гребцы направились в сторону Таганрогского залива. Экипаж разделился на две команды, каждая из которых прошла свою половину отведенного маршрута. Первой стартовала команда таким составом: Игорь Салов, Валерий Рыбалка, Сергей Мелихов, Максим Мелихов и Михаил Валуев. Спустя четыре часа их заменила вторая команда: Юрий Самсонов, Павел Доротенко, Михаил Устинов, Максим Погоня и Александр Покусаев. На больших дистанциях важно равномерно распределить нагрузку на экипаж, поэтому спортсмены каждые 40 минут менялись местами.Когда наблюдаешь за спортсменами и тем, как они легко орудуют веслами, складывается впечатление, что в этом нет ничего сложного. Однако кровавые мозоли на руках марафонцев говорят сами за себя. Впрочем, сами гребцы привыкли к подобным последствиям и редко обращают на них внимание и жалуются.Часть пути в море второй состав команды проходил более трех часов. Погода сопутствовала спортсменам. Однако в море поднялся ветер, и волны начали заливать лодку.К 13.00 гребцы добрались до финиша - таганрогского порта. На берегу их ждали семьи и друзья.Идея гребных марафонов возникла у Сергея Мелихова три года назад. В планах у спортсменов - переплыть пять морей за девять дней. Каждый год они планируют проходить новые дистанции, а именно: Черное, Средиземное, Каспийское, Балтийское и Берингово моря.