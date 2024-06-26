В Ростове на Западном коммунальщики оставили огромную яму на детской площадке

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону на Западном коммунальщики оставили разрытую яму на детской площадке. Снимки с места опубликовали в соцсетях 26 июня.По словам очевидцев, детскую площадку оставили разрытой на Жмайлова. На кадрах видно, что прямо посреди игровых конструкций появилась глубокая яма. Малыши не могут проводить время, играя на участке. Они легко могут провалиться в пробоину и пострадать.- Разрыли детскую площадку и бросили, - пишут пользователи в соцсетях.Не исключено, что на участке проводят или ремонтируют подземные коммуникации. Однако что стало причиной, неизвестно.