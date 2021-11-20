Условный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 240 рублей

Фото: retail-loyalty.org.

Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области увеличилась на 240 рублей. Об актуальных ценах 22 ноября сообщили в Ростовстате.В октябре продуктовая корзина обошлась жителям региона в среднем в 4 812 рублей. В предыдущем месяце ее стоимость составляла 4 572 рубля (на 240 меньше). Тем не менее набор провизии на Дону входит в топ самых дешевых в Южном федеральном округе. Еще дешевле купить продукты можно только в Республике Адыгея и Волгоградской области. Там цена на продуктовую корзину составляет 4 731 и 4 371 рубль соответственно.Севастополь остается лидером по самым дорогим наборам провизии. В этом городе цены подскочили на 179 рублей, и стоимость набора достигла 5 486. Вместе с тем выросла и средняя стоимость в РФ. За месяц показатель увеличился на 143 рубля. Теперь продуктовый набор в России в среднем стоит 5 034 рубля.Примечательно, что донской регион по ценам на провизию сократил разрыв со среднероссийскими с 319 до 222 рублей.