На Дону стоимость продуктовой корзины стала дешевле на 100 рублей

В Ростовской области стоимость продуктовой корзины снизилась на 100 рублей. Условный набор провизии стоит 4 499 рублей, сообщили в Ростовстате.Продуктовая корзина на Дону остается одной из самых дешевых в Южном федеральном округе. Более того, по сравнению с данными за август, ее стоимость снизилась на 108 рублей. При этом в Волгоградской области она по-прежнему самая дешевая (4 210 рублей). Дороже всего продукты обходятся жителям Севастополя. Там за условный набор продуктов попросят 5 048 - цена за месяц увеличилась на 10 рублей. В августе лидером по самым высоким ценам был Краснодарский край, но они упали на 70 рублей.В среднем стоимость продуктовой корзины составляет 4 870 рублей - на 167 меньше, чем в прошлом месяце. Примечательно, что донской регион по ценам на провизию сократил разрыв со среднероссийскими с 430 до 371 рубля.Напомним, в условный набор входят мясо, яйца, молочные продукты, различные крупы, овощи, фрукты и хлеб. Также в числе необходимого для жизни продовольствия - масло, соль, чай, специи и сахар.