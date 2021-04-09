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Усиление ветра ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области

Усиление ветра ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области
Сильный ветер ожидается в Ростовской области в ближайшие сутки. О прогнозе погоды на 13 апреля рассказали в донском МЧС.

По данным синоптиков, в регионе будет пасмурно, существует большая вероятность дождя. Помимо осадков, ожидаются туман и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. В связи с этим водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными не только на дороге, но и в черте города, ведь слабозакрепленные конструкции и аварийные деревья могут стать причиной бедствия. Во время тумана водителям нужно увеличить дистанцию и снизить скорость, особенно в населенных пунктах. Пешеходам нужно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Несмотря на непогоду, холодов больше не будет. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, по востоку - до +1 градуса; днём столбики термометров покажут до +14…+19 градусов, по северу и востоку - до +24 градусов.

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