В Ростовской области ожидаются гололед и усиление ветра

В Ростовской области ожидаются усиление восточного и юго-восточного ветра в ночь на 29 декабря. Сила его порывов утром составит 7-12 метров в секунду, а днем усилится до 17 (или 61,2 километра в час).Синоптики прогнозируют переменную облачность и туман. Дороги окажутся под слоем льда. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется по возможности остаться дома. Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию с другим транспортом, а пешеходам - иметь на одежде светоотражающие элементы и быть предельно внимательными.В Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском и других северных районах региона температура воздуха днем составит -4...+1 градус, а ночью опустится до -13.В южной части области (Сальский, Целинской и Песчанокопский районы) столбики термометров покажут +5 градусов днем.