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Ушел из жизни заслуженный журналист и фронтовик из Ростовской области

Ушел из жизни заслуженный журналист и фронтовик из Ростовской области
Ушел из жизни заслуженный журналист и фронтовик из Ростовской области. Об этом сообщили в администрации Матвеево-Курганского района.

Григорий Кириллович родился 22 сентября 1922 года в селе Богородском Ростовской области. После окончания школы поступил в Сумское военное артиллерийское училище. Начавшаяся война прервала учебу. В 1941 году курсантом был отправлен на фронт. Мужчина воевал до самого конца и дошел до Берлина. За боевые заслуги был награжден множеством орденов и медалей.

С 1951 по 1987 возглавлял Матвеево- Курганскую районную газету «Звезда». В 1964 году получил статус члена Союза журналистов.

За большой вклад в процветании родного края 25 июля 2011 года Григорию Пужаеву присвоили звание «Почетный гражданин Матвеево- Курганского района».
Фото: администрация Матвеево-Курганского района
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