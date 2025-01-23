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Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в ДТП в Ростовской области

Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в ДТП в Ростовской области
В Пролетарском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали двое мужчин. Авария случилась около 12:00 на трассе Котельниково - Песчанокопское.

По дороге на «ВАЗ-21101» ехал 21-летний парень. По предварительным данным, он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Киа Рио». После этого иномарка продолжила движение и столкнулась с «ВАЗ-21140», который двигался по той же полосе.

Как сообщили в ГАИ Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-21101».
Фото: ГАИ РО
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