Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Пролетарском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали двое мужчин. Авария случилась около 12:00 на трассе Котельниково - Песчанокопское.По дороге на «ВАЗ-21101» ехал 21-летний парень. По предварительным данным, он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Киа Рио». После этого иномарка продолжила движение и столкнулась с «ВАЗ-21140», который двигался по той же полосе.Как сообщили в ГАИ Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-21101».