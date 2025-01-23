Сотрудник ГУ МВД Ростовской области получил травмы, катаясь на сноуборде в Архызе

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Заместитель начальника одного из отделов Главного управления МВД по Ростовской области получил травмы, катаясь на сноуборде. Инцидент произошёл 20 января в Карачаево-Черкесской республике, где мужчина отдыхал, – в Архызе.По предварительным данным, во время катания на сноуборде он не справился с управлением. Мужчина упал и получил травмы.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту проводится проверка.