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Сотрудник ГУ МВД Ростовской области получил травмы, катаясь на сноуборде в Архызе

Сотрудник ГУ МВД Ростовской области получил травмы, катаясь на сноуборде в Архызе
Заместитель начальника одного из отделов Главного управления МВД по Ростовской области получил травмы, катаясь на сноуборде. Инцидент произошёл 20 января в Карачаево-Черкесской республике, где мужчина отдыхал, – в Архызе.

По предварительным данным, во время катания на сноуборде он не справился с управлением. Мужчина упал и получил травмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту проводится проверка.
Фото: РР
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