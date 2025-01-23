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Госнаграды вручили семьям погибших бойцов из Ростовской области

Госнаграды вручили семьям погибших бойцов из Ростовской области

В администрации Сальского района прошла торжественная церемония, в ходе которой семьям военнослужащих, погибших во время выполнения задач специальной военной операции, посмертно были вручены ордена Мужества. Об этом сообщила городская администрация.

Награды были переданы родственникам Юрия Карпова, Виктора Варфоломеева и Игоря Крыкова в Сальске. Данная церемония особенно знаменательна тем, что состоялась 22 января — в день, когда отмечается юбилей освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Таким образом, это событие не только стало данью памяти погибших героев, но и символизировало связь между прошлым и настоящим, что придает ему особую значимость для местных жителей и всей страны.
Фото: Администрация Сальского района РО
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