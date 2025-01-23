Реставрация здания бывшего пивзавода в Ростове вызвала вопросы у общественников

Фото: Мой Фасад

В Ростове отреставрировали здание бывшего ресторана пивзавода «Южная Бавария». Работы проходили с 27 марта по 31 декабря 2024 года. Главной задачей было убрать трехэтажную надстройку, но небольшую «теплицу» все же решили оставить на крыше бывшего пивзавода.Однако общественники движения «Мой фасад» считают, что добиться полного восстановления первобытного состояния здания не удалось. Они отмечают упрощение фасада и его неисторический цвет.По словам активистов, строители допустили ряд ошибок. Они не вернули первоначальный карниз, нарушили декор тумб и пропорции, а также не создали подоконный рельеф, как было предусмотрено проектом.Кроме того, изменился и цвет здания. Изначально оно было окрашено в однотонный краснокирпичный оттенок, а сейчас стало коричневым с белыми рельефными элементами.Общественники направили запрос в Комитет по охране ОКН, чтобы узнать, было ли согласовано отклонение от проекта реконструкции здания.