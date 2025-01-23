В Ростовской области у предприятий изымут более 19 гектаров земли

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В Ростовской области у двух предприятий для государственных нужд изымут более 19 гектаров земли. Соответствующее распоряжение 22 января опубликовали на сайте регионального правительства.Под изъятие попали четыре участка сельхозназначения в селе Литвиновка Белокалитвинского района. Две территории принадлежат компании ООО «Титовское», оставшиеся — АО «Птицефабрика Белокалитвинская».С собственниками будет заключен контракт и выплачена компенсация. Если они откажутся, вопрос изъятия земель решится через суд.