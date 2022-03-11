Уроженец Ростовской области возглавил следственное управление СКР в Адыгее

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Уроженец Ростовской области возглавил следственное управление СКР по Республике Адыгея. О назначении Александра Липало на новую должность стало известно 14 марта.Генерал-майор родился в 1975 году в селе Петрушино Неклиновского района. В 20 лет он получил в Саратове юридическое образование, затем четыре года работал в военной прокуратуре. С 2000 года поступил на службу в генеральную прокуратуру РФ, главное управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях на Северном Кавказе.Затем Александр Лиапало работал в главном управлении Генпрокуратуры в ЮФО, расположенном в донской столице. В 2007 году стал руководителем Ворошиловского района в системе СК РФ. В феврале 2009 года его перевели в город Петропавловск-Камчатский, где он занимал место руководителя СУ СКР. С ноября того же года стал замруководителя СУ СКР по Камчатскому краю. Спустя несколько лет, в 2014 году, - возглавил это управление.Всего Александр Липало в органах следственного комитета работает уже 15 лет. За это время был удостоен медалями «За безупречную службу» III, II, I степени.