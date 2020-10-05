Ураганный ветер в Ростове продержится до конца недели
На Ростовскую область снова обрушится сильный ветер. Ураган продержится до конца недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 7 сентября.
На Дону ветер усилится до 18 м/с с 7 по 11 октября. В связи с этим в течение четырёх дней повысится риск возникновения пожаров на территории области. Специалисты прогнозируют угрозу пятого класса.
Напомним, в Ростовской области ожидаются заморозки. В некоторых районах региона температура ночью опустится до +6… +11 градусов, а восточной части - до -1 градуса. При этом сохранится переменная облачность без осадков.