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Ураганный ветер в Ростове продержится до конца недели

Ураганный ветер в Ростове продержится до конца недели
На Ростовскую область снова обрушится сильный ветер. Ураган продержится до конца недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 7 сентября.

На Дону ветер усилится до 18 м/с с 7 по 11 октября. В связи с этим в течение четырёх дней повысится риск возникновения пожаров на территории области. Специалисты прогнозируют угрозу пятого класса.

Напомним, в Ростовской области ожидаются заморозки. В некоторых районах региона температура ночью опустится до +6… +11 градусов, а восточной части - до -1 градуса. При этом сохранится переменная облачность без осадков.

Теги: Ураган в Ростове Буря в Ростовской области Сильный ветер

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