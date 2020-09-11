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На Ростовскую область в ближайшие часы обрушится сильный ветер

На Ростовскую область в ближайшие часы обрушится сильный ветер
В донском регионе 14 сентября ожидается сильный ветер. О погодных изменениях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На Дону в течение суток синоптики прогнозируют переменную область. Возможно резкое усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Дневная температура в Ростовской области составит +25 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до +5 в северных и восточных районах региона.

Напомним, в Ростовской области продолжает сохраняться чрезвычайная пожароопасность. В некоторых местах региона есть большая вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

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