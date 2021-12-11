Уголовное дело хозяина шаурмичной в Левенцовке передали в суд

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Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении предпринимателя из Ростова-на-Дону Самвела Товмасяна. По данным прокурора Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елены Усачевой, дело уже передано в Советский районный суд донской столицы.Бизнесмена обвиняют в нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц.Следствие считает, что он поставил газовые баллоны в шаурмичной рядом с печью, на которой готовилась пища. В результате в ночь на 7 января текущего года один из баллонов взорвался. Происшествие случилось на улице Жданова, 14.Смертельные ожоги получили 28-летний и 21-летний повара, а также 25-летний посетитель заведения. Все трое спустя некоторое время скончались в БСМП Ростова.