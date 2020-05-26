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Уехал на заработки: пропавшего под Ростовом мужчину нашли живым

Уехал на заработки: пропавшего под Ростовом мужчину нашли живым
Пропавшего в Аксайском районе Ростовской области мужчину нашли живым. О том, что 42-летний Сергей Мальцев вышел на связь с родными, стало известно 28 мая.

Он пропал 21 мая в станице Грушевской. Дончанин вышел из дома и не вернулся обратно. Члены семьи несколько дней не могли до него дозвониться и, когда отчаялись самостоятельно его разыскать, обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Наконец, Сергей Мальцев вышел на связь. Как оказалось, он уехал на заработки. Почему он не отвечал на звонки родственников, никто не знает.
- В отношении мужчины никаких противоправных действий не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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