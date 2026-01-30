Новые правила для водителей начнут действовать с 1 февраля в Ростовской области

Фото: Donday

С 1 февраля в Ростовской области и по всей России меняются правила для водителей и автобизнеса. Изменения коснутся возврата автомобилей, системы штрафов для бизнеса и отразятся на рыночных ценах.Компенсация за бракованный авто — теперь по цене б/уРаньше давали стоимость новой машины, а с февраля — только подержанной с учетом года выпуска, пробега и износа.Например: "Лада Веста" 2021 года с пробегом 70 тыс. км — около 1,1 млн руб, а новая 2026 года — 1,8–1,9 млн.Получается, что автовладельцы остаются в минусе.Бизнесу проще избежать штрафовПродавцы и сервисы не заплатят 50% от суммы компенсации, если задержки из-за сбоев поставок или ненадежных контрагентов (например, дефицит запчастей под санкциями). Но если докажут халатность, штраф снимут.Цены взлетят еще вышеИз-за роста НДС и утильсбора авто подорожают на 10%, гибриды и электрокары — до 35%. Автосалоны будут давать меньше скидок, а политика лояльности станет менее выгодной.Замена водительских правС 2026 года автоматическое продление водительского удостоверения отменено. Эта была временная мера и применялась к тем, чьи права истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.Штраф за просрочку — до 15 тыс. руб. Где заменить права: через портал «Госуслуги», в МФЦ, в региональном отделении ГИБДД.Необходимые документы: заявление на замену, паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), медицинская справка по форме № 003‑В/у, справки от психиатра и нарколога, квитанция об уплате госпошлины.Напомним, что с 1 сентября 2025 года стоимость госпошлины за водительские права возросла в 2 раза. Теперь, чтобы получить пластиковое удостоверение, нужно заплатить 4 тысячи рублей. А вот права нового поколения, с чипом, стоят дороже – 6 тысяч рублей.