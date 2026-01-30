Фото: Дондей

В центре Ростова перекрыли часть тротуара из-за падающих сосулек. Местные жители обнаружили сигнальную ленту возле дома № 84 утром 30 января.По словам местных жителей, с кровли здания свисают действительно огромные льдины. И то, что перекрыли в целях безопасности, правильно. Но пешеходная зона для обхода опасного участка оставляет желать лучшего. В некоторых местах - лед, где-то - снег. В общем, путь на работу для горожан был полон препятствий.- Если уж огородили тротуар, можно было сделать безопасной тропу для обхода, - отмечает Татьяна Н.Отметим, что такая обстановка по всему городу. Сильные морозы отступили. Днем на термометрах плюс, а вот уже вечером столбики опускаются ниже нуля. В результате к утру пешеходная зона покрывается коркой льда.