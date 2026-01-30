Фото: Дондей

Из-за аварии часть Новошахтинска осталась без воды 30 января. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.Необходимая коммуникация отсутствует у жителей H. Соколовки, а также 1-го и 2-го отделений 6-го Совхоза. Также частично будет без воды поселок ЖБК.Отключение водоснабжения произошло из-за аварийной ситуации по адресу: ул. Батурина, д. 1.Вернуть в краны воду обещают в день отключения до 15:00. Пока что для людей будет организован подвоз воды по заявкам.