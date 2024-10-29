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Участницу шоу «Богини шоппинга» из Ростовской области раскритиковало модное жюри

Участницу шоу «Богини шоппинга» из Ростовской области раскритиковало модное жюри
Жюри шоу «Богини шоппинга» раскритиковало участницу из Ростовской области. Модные эксперты назвали луки Анастасии странными и «глупыми».

Анастасия – уроженка города Шахты Ростовской области. Она работает тренером по йоге. Вместе с операторами у себя дома девушка показала два образа – черная кожаная куртка, юбка миди с леопардовым принтом и черные лоферы. Второй лук: синий блестящий пиджак и полупрозрачные кружевные брюки. Известный стилист Данила Грачев прокомментировал, что образы смотрятся скучными и выполнены из дешевых тканей.

Всем участницам было необходимо составить праздничный образ «прекрасного цветка». При этом запрещено было использование самого цветочного принта.

В магазине Анастасия подготовила еще два лука: первый включал розовую кофту, мини-юбку, второй – полупрозрачное зеленое платье.

- Удивительная способность взять странную вещь и сделать ее еще хуже. Странная сумка, совершенно глупый образ, - комментирует Данила Грачев.

Когда наступил финал, остальные участницы потеряли дар речи. Анастасия вышла в образе мифической Евы. Зрителям она раздала яблоки. Модный эксперт Данила Грачев оценил задумку. Однако баллы оказались недостаточными для победы в шоу.
Фото: скрин.
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