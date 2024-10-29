Участницу шоу «Богини шоппинга» из Ростовской области раскритиковало модное жюри

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Жюри шоу «Богини шоппинга» раскритиковало участницу из Ростовской области. Модные эксперты назвали луки Анастасии странными и «глупыми».Анастасия – уроженка города Шахты Ростовской области. Она работает тренером по йоге. Вместе с операторами у себя дома девушка показала два образа – черная кожаная куртка, юбка миди с леопардовым принтом и черные лоферы. Второй лук: синий блестящий пиджак и полупрозрачные кружевные брюки. Известный стилист Данила Грачев прокомментировал, что образы смотрятся скучными и выполнены из дешевых тканей.Всем участницам было необходимо составить праздничный образ «прекрасного цветка». При этом запрещено было использование самого цветочного принта.В магазине Анастасия подготовила еще два лука: первый включал розовую кофту, мини-юбку, второй – полупрозрачное зеленое платье.- Удивительная способность взять странную вещь и сделать ее еще хуже. Странная сумка, совершенно глупый образ, - комментирует Данила Грачев.Когда наступил финал, остальные участницы потеряли дар речи. Анастасия вышла в образе мифической Евы. Зрителям она раздала яблоки. Модный эксперт Данила Грачев оценил задумку. Однако баллы оказались недостаточными для победы в шоу.