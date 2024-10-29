В Ростовской области 59-летнего мужчину зарубили топором дома у приятеля

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В Константиновском районе 59-летнего мужчину зарубили топором. Трагедия случилась 27 октября в станице Богоявленской.Вечером 42-летний сельчанин проводил время дома с приятелем. В какой-то момент разговор зашел не в то русло. Между товарищами вспыхнула ссора, которая переросла в настоящий конфликт. По версии следствия, домохозяин вышел из себя, схватил топор и зарубил гостя.Подозреваемого вскоре задержали. По информации СУ СКР по Ростовской области, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.