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Известный интернет-психолог «прошлась» по чертам характера Вали Карнавал

Известный интернет-психолог «прошлась» по чертам характера Вали Карнавал
Известный психолог Вероника Степанова прошлась по чертам характера Вали Карнавал. Психолог рассказала, какие качества присущи девушке, в новом видеоролике в соцсетях 24 октября.

По ее словам, после того как девушка обрела популярность, она изменилась до неузнаваемости. На видео двухлетней давности Валя выглядит «простушкой».

- Удивительно, что в каждом ролике она совершенно по-разному выглядит, - рассказывает Степанова. - Кажется, будто она пришла к хирургу и показала ему фото «Арианы Гранде». Отсюда и появился образ куклы.

Также Степанова подчеркнула, что ростовчанка будто «купается» в своих страданиях, как ее мама, потерявшая двух мужей. При этом Карнавал ранее признавалась в одном из интервью, что была жестока по отношению к бывшим парням – Егору Криду и Саше Стоуну. С одним из них она порвала прямо в день рождения.

По мнению специалиста, Валю можно охарактеризовать следующими качествами: давящая, решительная, категоричная, самовлюбленная, романтизирует страдания, трудоголик, перфекционистка, находчивая и агрессивная.

Валентина родилась в Ростове. Она обрела популярность благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву и начала карьеру певицы. В ее репертуаре уже более 10 песен. У блогерши есть крупный доход и около 7 миллионов подписчиков в соцсетях.
Фото: СоцСети
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