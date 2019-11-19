Словно копыта: известный стилист высказался о туфлях ростовчанки Лопырёвой



Специалист в области моды Елена Бестави раскритиковала наряд ростовчанки Виктории Лопырёвой. Она высказалась об аксессуарах и туфлях модели.



Красотка опубликовала в своём микроблоге фото с прогулки по Каиру. Хоть фолловеры обычно и засыпают Лопырёву сотнями комплиментов, в этот раз они ополчились против её наряда. Подписчики назвали одежду Виктории старомодной и безвкусной.



По словам Елены Бестави, само мини-платье 36-летней ростовчанки является довольно интересным. Однако позолоченные часы на руке явно лишние. Аксессуар не сочетается с перламутровыми пуговицами на одежде и явно выбивается из образа. Отрицательно отозвалась Елена и о туфлях Лопырёвой.



– Виктория выбрала чёрно-белые ботильоны непонятной формы. Смотрятся, словно копыта! Такая обувь сразу привлекает к себе внимание и, к сожалению, только с негативной стороны, - прокомментировала Бестави «лук» дончанки. - Очень много лишних деталей. Вике я бы посоветовала подобрать к такому платью в стиле «наив» с маленькими лацканами и укороченными рукавами простые черные туфли-лодочки или белые ботильоны.



Пожалуй, это был первый раз, когда наряд Лопырёвой вызвал столько негативных комментариев. Обычно она одевается в стильную спортивную одежду или же элегантные платья и туфли на каблуке.