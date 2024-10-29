Ростовским предприятиям вручили сертификаты «Сделано на Дону»

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На выставке «Ростов гостеприимный» донским компаниям вручили сертификаты «Сделано на Дону». Мероприятие прошло 25 октября на площадке «ДонЭкспоцентра».Выставка «Ростов гостеприимный» была посвящена производителям продуктов питания и оборудованию, необходимому для их изготовления. В мероприятии приняли участие не только донские производители, но и компании из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из Запорожской и Воронежской областей. В рамках выставки были вручены сертификаты и свидетельства предприятиям, которые присоединились к системе «Сделано на Дону» или прошли ресертификацию.- В рамках выставки и в рамках нашей системы «Сделано на Дону» появилась возможность автоматически получать «Сделано в России». Не так давно мы подписали соглашения с нашими коллегами из Российского экспертного центра. Первые пять предприятий, которые являются участниками системы «Сделано на Дону», автоматически получают сертификаты «Сделано в России», что дает реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, - рассказал директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.Среди ростовских производителей, которые получили сертификаты соответствия «Сделано в России», — ОАО «Молочный завод Мясниковский», известный своей продукцией под брендом «Белый медведь», ООО «ЛБ», специализирующееся на мясных деликатесах, колбасах и полуфабрикатах, а также ООО «Земля», выпускающее муку первого и второго сортов под маркой «Зернышко», отруби и дробленое зерно. Кроме того, сертификаты получили производитель матрасов Veles и АО «Алмаз», сертифицировавшее свою медицинскую технику.Также прошло заседание региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности в Ростовской области. В ходе встречи обсуждались темы, касающиеся торговли на территории донского региона, переход на электронные торги при предоставлении НТО, а также актуальные вопросы в сфере потребительского рынка.- Одним из основных направлений деятельности управления является профилактика нарушений, связанных с изготовлением некачественной пищевой продукции. Мы плотно взаимодействуем с правительством Ростовской области, в том числе с департаментом потребительского рынка. Мы проводим мероприятия с хозяйствующими субъектами на базе департамента потребительского рынка, где рассказываем, какие новшества внедрены, какие комплексные надзорные мероприятия мы можем проводить, какие могут быть приняты меры по тому, чтобы не допустить некачественную, опасную пищевую продукцию, - сообщила Маргарита Родионова, начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора Ростовской области.