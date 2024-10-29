Жители Суворовского района часто устали от перебоев с водоснабжением

Фото: ростов.ру

В Ростове на Суворовском местные жители жаются на постоянное отключение воды. Об этом сообщила читательница Donday в редакцию 29 октября.Жители домов на улице Петренко сталкиваются с регулярными отключениями воды, которые происходят без предупреждения. Люди остаются без горячего и холодного водоснабжения на длительное время.За последний месяц в доме №22 по улице Петренко трижды отключали воду. Первое отключение произошло с начала суток 5 октября и продолжалось до 22:30. Второе — с самого утра 16 октября и до 19:00. Последнее отключение случилось 28 октября и продолжалось с 8:30 до 23:00. Горячую воду включили только к 9:30 следующего дня.Жители вынуждены обращаться в социальные сети, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Они остаются без воды в любой день, и даже ее подвоз никто не организует.Стоит отметить, что подобные проблемы также наблюдались в домах на улице Платона Кляты. Это говорит о том, что проблема носит системный характер и требует решения.