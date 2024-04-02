Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

У электрички Ростов — Таганрог с 6 апреля появится остановка в селе Бессергеновке

У электрички Ростов — Таганрог с 6 апреля появится остановка в селе Бессергеновке
У электрички Ростов — Таганрог появится новая остановка. С 6 апреля пассажиры смогут выйти на станции Бессергеновке в одноименном селе Неклиновского района.

Как сообщили в СКППК (Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании), остановочный пункт добавят с 6 апреля. Из-за нововведения изменится и расписание транспорта. Оно сдвинется примерно на полминуты вперед.

Из приморского города состав № 6525 будет отправляться, как и раньше, в 13:53. В Бессергеновке поезд остановится в 14:11, а к 15:32 высадит пассажиров на конечной станции в Ростове.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.