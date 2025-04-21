Тысячи ростовчан останутся на сутки без воды из-за ремонта водопровода

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В Ростове-на-Дону ряд территорий столкнется с временным прекращением подачи воды, рассчитанным на целые сутки. Об этом сообщили представители "Ростовводоканала" через свой пресс-центр.Отключения затронут жилые дома, расположенные в западной и северной частях города. Подача воды будет приостановлена для жителей с 9 утра 23 апреля до 9 утра следующего дня, 24 апреля.В частности, в Железнодорожном районе отключение коснется области, ограниченной следующими улицами: Скачкова – Ярославского; Профсоюзная – Собино; Вагонный, Вагулевского; Моторный; Балашовская, а также Привокзальная - от Вагулевского до Стачки.Как уточнили в организации, причиной таких мер стали плановые работы по модернизации водопроводной сети в переулке Ставского.В северной части города временное отсутствие водоснабжения ожидается в границах: Вятская – Днепровский – 2-я Дополнительная – Нарядный; Особенная – ул. Вавилова – ул. Зрелищная - пер. Оранжевый - ул. 1-я Залповая; Лелюшенко – 2-я Масштабная – Современный; СТ «Садовод», СТ «Ростсельмаш-Товарищ», СТ «Братство, СТ «Импульс», СТ «Дружба МВД, СТ «Ветеран РСМ», СТ «Радуга», СТ «Луч», СТ «Строитель-2», СТ «Факел», х. Ленинаван, ЖК «Суворовский».В вышеуказанных районах перебои с водоснабжением связаны с подключением нового участка системы водоснабжения в районе водонасосной станции 2.4.Жителям Ростова-на-Дону рекомендуется заранее запастись питьевой и технической водой. Это может потребоваться для различных нужд в быту.