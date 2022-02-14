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Туман и гололед прогнозируют в Ростовской области 16 февраля

Туман и гололед прогнозируют в Ростовской области 16 февраля

В Ростовской области в ближайшие сутки обещают гололед и густой туман. Прогнозом 16 февраля поделились донские синоптики.

По всему донскому региону будет в основном облачно и без осадков. В утренние и ночные часы в ряде городов и районов ожидаются туман, изморозь и гололед. Из-за плохой видимости автомобилистам следует соблюдать осторожность - не лихачить и проверять перед поездкой работу «противотуманок». Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в разрешенных местах и иметь светоотражающую одежду.

Температура воздуха составит в среднем от -5 до нуля градусов, в северо-восточных районах - до -13, на юге региона - до +9.
Фото: lnr.media.
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