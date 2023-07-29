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Трое парней застряли на острове посреди реки Дон

Трое парней застряли на острове посреди реки Дон
В Ростовской области трое рыбаков застряли посреди реки Дон на острове. Инцидент случился 28 июля в Азовском районе.

Трое местных жителей решили порыбачить в тот день. Они приплыли на катере к острову Джулька и остались на суше. К вечеру усилился ветер, волны поднялись. Оставаться на маленьком клочке земли было опасно: в любой момент остров могло подтопить. Парни решили выдвигаться домой, но их судно перевернул ветер.

К счастью, с собой у рыбаков был мобильный телефон. Они вызвали на помощь спасателей. Специалисты прибыли к острову около полуночи. Полчаса ушло на поиски попавших в беду парней. Найти их удалось только по сигналу, который те подавали фонариком. Местных жителей доставили на «большую землю». Как сообщила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, медпомощь им не понадобилась.
Фото: Поисково-спасательная служба во внутренних водах РО.
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