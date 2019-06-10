Три района Ростова на две недели останутся без горячей воды



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В Ростове продолжаются гидравлические испытания в рамках подготовки тепловых сетей к зиме. По этой причине в ближайшие две недели три района города останутся без горячей воды.



Так, коммунальные неудобства коснутся Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов донской столицы. Подача горячей воды будет прекращена с 17 июня и возобновлена только в начале июля.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время второго этапа испытаний тепловых сетей перед отопительным сезоном горячее водоснабжение будет отсутствовать на улицах: Капустина, Пацаева, Стартовой, Волкова, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Космонавтов, Королева, бульваре Комарова.



Горячей воды также не будет в домах ростовчан, проживающих в районе «Темерника». Подача будет прекращена в границах улиц Лелюшенко, Миронова, Думенко.



Кроме того, горячее водоснабжение будет отсутствовать на улицах: Нансена, Стадионной, Ларина, Погодина, Текучева, Мечникова, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Нариманова, а также на проспектах Ленина, Нагибина и в переулке Ахтарском.