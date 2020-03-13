Торговые центры Ростова-на-Дону не могут обеспечить сотрудников медицинскими масками из-за дефицита



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Представители торговых комплексов Ростова-на-Дону рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса и о том, с какими проблемами они сталкиваются.



После выявления в России первых случаев заболевания, Роспотребнадзор направил работодателям рекомендации по борьбе с болезнью.

Как сообщили в нескольких ростовских ТК, особое внимание уделяется дезинфекции. Примерно раз в час уборщики обрабатывают специальными средствами поручни, унитазы, ручки дверей. В «детских зонах» антисептиком протирают все поверхности.



- В помещениях торгового центра мы устанавливаем дозаторы с антисептиком, поставили бактерицидные облучатели-рециркуляторы, которые обеззараживают воздух, - прокомментировали в ТРК «Горизонт». - Также наш центр ждёт приезда специалистов санэпидемстанции.



В письмах, направленных Роспотребндзором, сказано, что работодатели должны обеспечить в организации пятидневный (как минимум) запас дезинфицирующих средств, а также масок и респираторов на случай, если у кого-то из работников или посетителей обнаружат симптомы коронавируса. Также обязательно контролировать температуру тела сотрудников при входе в здание, а также в течение дня.



Касательно этих двух пунктов торговые центры сталкиваются с серьёзными проблемами. А именно — в городе невозможно купить ни маски, ни инфракрасные термометры. На заводы обращаться нет смысла, так как они в первую очередь обеспечивают средствами защиты медицинские учреждения. В аптеках их тоже нет. Для наглядности — только одному центру нужно купить для сотрудников порядка 5000-6000 масок, причём их надо с определённой периодичностью менять. На сегодняшний же день обеспечить сотрудников масками невозможно.



Такая же история с инфракрасными термометрами, с помощью которых можно быстро и точно определить температуру тела. Раньше их поставляли, в основном, из Китая. Сейчас все отношения, в том числе торговые, с Поднебесной приостановлены, так что товар заказать нельзя.



Также представители торговых центров высказались о том, что были бы не против показывать на экранах видеоролики о профилактике коронавируса, а также о том, как вести себя в случае появления симптомов. Однако в свободном доступе их практически нет. В частности, директор управляющей компании ТРЦ «Золотой Вавилон» предположил, что если бы Роспотребнадзор сделал рассылку подобного видеопособия, это могло бы помочь в профилактике коронавируса.