Владельцы магазинов в ростовских торговых центрах просят отсрочить выплату аренды



Магазины в торговых центрах Ростова-на-Дону испытывают финансовые трудности из-за снижения числа посетителей. Хоть внешне и кажется, что количество гуляющих по ТЦ остаётся тем же, на самом деле продажи сильно упали.



С каждым днём ситуация становится только хуже, так как в городе растёт количество людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса. Горожане боятся лишний раз выйти из дома, и супермаркеты, рестораны, кинотеатры и другие заведения стремительно пустеют. Выручка у магазинов снизились настолько, что их владельцы не могут вовремя выплачивать арендую плату. По данным руководства торговых центров «Горизонт», «Вавилон» и «Золотой Вавилон», почти все арендаторы обращаются к ним с просьбой продлить сроки уплаты.

- Обращения поступают практически каждый день. Мы идём навстречу владельцам магазинов и разрешаем им оплатить аренду позже, при этом стараемся сохранить те цены, которые были до пандемии коронавируса, - прокомментировали специалисты.



Ранее сообщалось, что во всех торговых центрах принимают меры для предотвращения распространения коронавируса. Все помещения теперь постоянно моют и дезинфицируют. При этом, хоть Роспотребнадзор и рекомендует всем сотрудникам носить медицинские маски, руководители ТЦ не могут ими обеспечить работников — средства защиты просто невозможно купить или заказать.



В связи с пандемией один из торговых центров, «Горизонт», меняет с 26 марта график работы. Теперь магазин будет открываться на час позже, в 11:00. Закрытие — в 22:00.



Напомним, по состоянию на 23 марта в Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 811 человек. По области эта цифра составляет 1 148.