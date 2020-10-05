Топ-10 мест Ростова для стильной осенней фотосессии
Ростов-на-Дону очень колоритный город, где можно воплотить множество идей для стильной фотографии. Найти площадку и красивый вид в донской столице, чтобы пару раз «щёлкнуться» - не нужно большой хитрости. Для интересных и уникальных снимков этого будет недостаточно: как минимум нужно будет составить проект фотосессии и воссоздать его на бумаге или доске. Такой вид визуализации называется мудбордом. Чтобы упростить задачу для ростовчан и гостей города, Rostov.ru подобрал топ-10 мест, где можно устроить необычную фотосессию, а ростовский имиджмейкер и стилист федерального бренда Валентина Хвалова подобрала для этих локаций несколько гармонирующих образов и рассказала несколько лайфхаков для удачных кадров.
Перед тем, как идти на фотосессию, необходимо определиться с основным цветом образа, а к нему уже добавить остальные тона. Цветовая гамма может строиться на нюансах оттенков локации, подчёркивать детали ландшафта. Главное не забывать, что цвет, в первую очередь, должен подходить модели. Если вы не профессионал, лучше не использовать в кадре более трёх оттенков.
Образ не должен противоречить выбранному месту для фотосессии. Как пример, если это храм, было бы глупо на фоне религиозной обители сниматься в стиле милитари.
Предпочтение нужно отдать однотонной и не очень яркой одежде, ведь главный герой в кадре это вы. А вот с аксессуарами можно играть, как душа пожелает. Они могут быть абсолютно разными: шляпы, крупные серьги, струящиеся платки и шарфы и главный элемент осени - зонт. Более интересными выглядят многослойные образы.
Лига парк на Суворова, 91.
Если вам надоели всеми узнаваемые локации в публичной библиотеке, то альтернативой для вас может стать Лига Парк на улице Суворова, 91. Для фотосъемки на крыше подойдут уютные образы, мягкие и ворсистые фактуры, шубы, можно укутаться в клетчатый плед. Модель может одеться в природные осенние цвета: бежевый, хаки. Неплохо было бы здесь сыграть на нюансах увядающей зелени, добавить жёлтый и даже капельку красного, как акцент.
Подъезды на Пушкинской
Тут сама локация подсказывает нам стиль. И это не вечерние платья в пол - слишком скучно. Конечно, нужен винтаж. Можно вдохновиться коллекциями Gucci и создать креативный экстравагантный лук, а можно взять вечную классику, отыскать бабушкино платье и жакет, добавить к нему цветные колготки и разбавить все множеством аксессуаров.
Песчаный карьер
На песчаном карьере (ГПЗ-10) поле для творчества невероятное, но здесь напрашивается определённая стилистика - бохо и всё что с этим связано: хиппи, этника, цыганские мотивы. Также подойдёт вестерн и сафари (но это скорее для летних и тёплых историй), гранж и кибер-панк - для самых продвинутых и творческих.
Граффити на 16-ой линии
Яркие пятна контрастируют тотальные чёрные луки - игра на фактурах. Можно сделать граффити частью креативной задумки и подобрать образы в стилях поп-арт, оп-арт и футуризм.
Мост Сиверса
Это урбанистическая история, поэтому на этом стоить играть. Стиль большого города - всегда современно, комфортно, интеллектуально, функционально. С геометрией и металлом гармонично будут смотреться тренчи, костюмы, сапоги, ботинки «Челси».
Библиотека Жданова
Достаточно попсовая и заезженная тема - фотосессии на фоне библиотек и музеев. Её можно оживить и украсить стилем преппи, излюбленным стилем американских школьников. Стиль преппи создан из чистых линий, качественных тканей и простого кроя. Палитра: белый, черный, синий, бежевый плюс несколько ярких оттенков: желтый, светло-зеленый, розовый. Основные принты — клетка, морская полоска, шотландка, пейсли, аргайл. Одежда должна быть точно впору и сидеть отлично.
Донской военно исторический музей
Строго, модно, исторично. Вписываем стиль милитари. Это стиль, включающий в себя элементы военного снаряжения: военные ботинки, камуфлированная одежда (цвета хаки), военные головные уборы (например, береты), жетоны, брелокки в форме пуль и так далее.
Табачка центр
Для этого уютного европейского дворика подойдёт всё с приставкой «шик». У модели должен получиться дорогой женственный образ. Здесь можно смело обыграть почерк «Тургеневской девушки» и придать ему современность - сверху накинуть жакет оверсайз или косуху. Это придаст изысканность и хрупкость вашему виду.
«Колючка»
Кафе-бар с интерьером в стиле лофт находится на Суворова, 21. Не бойтесь фантазировать и создавать модный стрит-стайл, гармонирующий с серыми стенами и неоновой подсветкой. Это место больше для молодёжи, поэтому в тему будет хипстерский образ.
Теплицы в ботаническом саду
Осенняя природа, увядшая листва отходят на задний план. Чтобы не быть банальными, переходите в теплицы. Там и не холодно, и локации не заезженные, будет где разгуляться воображению. Придать контрастность интерьеру можно вечерними однотонными платьями без принтов. Сюда подойдёт что-то фактурное, например, кружево, объёмное, как фатин, и струящееся, как шёлк. Разбавить образ нужно грубой обувью, аксессуарами, головными уборами Также можно использовать цветочные композиции на голову, вы же всё-таки в саду. В итоге должна получиться тепличная нарядщина.
- Грамотно подобранная и гармоничная одежда и аксессуары создадут нужное настроение, подчеркнут достоинства и нивелируют возможные недостатки, - подводит итог стилист . - Конечно, не последнее место занимают «выигрышные» ракурсы. Поэтому не бойтесь вступать в диалог с фотографом. Он всегда поможет и направит.