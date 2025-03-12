Томская компания отсудила у шахты «Обуховской» 12 млн рублей
АО «Шахтоуправление «Обуховская» выплатит 12 миллионов рублей долга ООО «Сервисный кабельный центр». Информация опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области.
В апреле 2024 года компании заключили договор поставки кабельно-проводниковой продукции. Акционерное общество получило товар, но не заплатило за него. После этого томская компания подала иск в суд.
Разбирательства продолжались до конца февраля. В конечном итоге судья занял сторону «Сервисного кабельного центра».
АО «Шахтоуправление «Обуховская» было зарегистрировано в декабре 2002 года в городе Зверево Ростовской области. Предприятие занимается добычей угля и антрацита.