Дело о банкротстве шахты «Обуховской» прекращено судом в Ростовской области
Арбитражным судом Ростовской области было прекращено производство по делу о банкротстве АО «Шахтоуправление «Обуховская». Данные об этом размещены в картотеке государственного органа.
В 2022 году угледобывающее предприятие из Ростовской области обратилось в ООО «Научно-исследовательский центр - Институт горного дела» (НИЦ-ИГД) с заказом на разработку проекта по техническому перевооружению обогатительной фабрики. Компанией были выполнены работы, стоящие 2,7 миллиона рублей. Но АО «Шахтоуправление «Обуховская» оплатило лишь 200 тысяч рублей.
В конце сентября 2023 года арбитражный суд Кемеровской области обязал предприятие погасить весь долг. Через два месяца НИЦ-ИГД уступил свои права требования к АО «Шахтоуправление «Обуховская» компании из Республики Калмыкии — ООО «Дебетофф».
В январе этого года фирма сообщила суду, что донское предприятие задолжало ей 3,3 миллиона рублей, из которых 2,5 миллиона рублей — основной долг, 806 тысяч рублей — неустойка. Компанию потребовали признать банкротом.
Акционерное общество сразу отдало основной долг в размере 2,5 миллиона рублей. Суд счел это достаточным для прекращения процедуры о признании организации неплатежеспособной.
АО «Шахтоуправление «Обуховская» — в числе крупнейших шахт донского региона. Акционерное общество зарегистрировано в 2002 году в городе Зверево. Предприятие добывает антрацит. За 2022 год прибыль компании составила примерно 7,8 миллиарда рублей.