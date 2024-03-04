Дело о банкротстве шахты «Обуховской» прекращено судом в Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области.

Арбитражным судом Ростовской области было прекращено производство по делу о банкротстве АО «Шахтоуправление «Обуховская». Данные об этом размещены в картотеке государственного органа.В 2022 году угледобывающее предприятие из Ростовской области обратилось в ООО «Научно-исследовательский центр - Институт горного дела» (НИЦ-ИГД) с заказом на разработку проекта по техническому перевооружению обогатительной фабрики. Компанией были выполнены работы, стоящие 2,7 миллиона рублей. Но АО «Шахтоуправление «Обуховская» оплатило лишь 200 тысяч рублей.В конце сентября 2023 года арбитражный суд Кемеровской области обязал предприятие погасить весь долг. Через два месяца НИЦ-ИГД уступил свои права требования к АО «Шахтоуправление «Обуховская» компании из Республики Калмыкии — ООО «Дебетофф».В январе этого года фирма сообщила суду, что донское предприятие задолжало ей 3,3 миллиона рублей, из которых 2,5 миллиона рублей — основной долг, 806 тысяч рублей — неустойка. Компанию потребовали признать банкротом.Акционерное общество сразу отдало основной долг в размере 2,5 миллиона рублей. Суд счел это достаточным для прекращения процедуры о признании организации неплатежеспособной.АО «Шахтоуправление «Обуховская» — в числе крупнейших шахт донского региона. Акционерное общество зарегистрировано в 2002 году в городе Зверево. Предприятие добывает антрацит. За 2022 год прибыль компании составила примерно 7,8 миллиарда рублей.