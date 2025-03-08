ЦГБ Батайска выплатит 2 млн рублей долга ростовскому водоканалу

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Центральная городская больница Батайска подписала мировое соглашение с АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Медицинское учреждение согласилось выплатить организации более 2 миллионов рублей долга. Информация была опубликована 25 февраля в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Задолженность ЦГБ образовалась в рамках контракта по холодному водоснабжению и водоотведению. В декабре 2024 года водоканал направил иск с требованием выплатить деньги за негативное воздействие на централизованную систему канализации, а также за превышение нормативов состава сточных вод.После судебных разбирательств больница дала обязательство, что рассчитается с поставщиком в течение года. Сумму разбили на 12 платежей. Теперь каждый месяц больница должна перечислять ростовской организации 183 тысячи рублей.