В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности днем 20 мая. Оповещение от РСЧС поступило примерно в 13:00.Специальный режим ввели в регионе вечером 19 мая. Около 22:00 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.На следующий день был дан отбой опасности по БПЛА. Как ранее сообщал глава региона Юрий Слюсарь, в результате отражения воздушной атаки минувшей ночью над Ростовской областью было сбито около 20 дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в четырех районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском. К счастью, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.