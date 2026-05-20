К концу июня заменят разбитое остекление «Индустриального сердца» Ростова на набережной. По данным городской администрации, такой срок ожидания связан с выполнением индивидуального заказа. 20 мая уже проводились необходимые замеры. Владелец арт-объекта взял расходы на восстановительные работы на себя.
Напомним, что о разбитой конструкции арт-объекта стало известно 19 мая. В настоящее время с территории убрали разбитые стекла, участок оградили.