К концу июня заменят разбитое остекление «Индустриального сердца» Ростова

К концу июня заменят разбитое остекление «Индустриального сердца» Ростова на набережной. По данным городской администрации, такой срок ожидания связан с выполнением индивидуального заказа. 20 мая уже проводились необходимые замеры. Владелец арт-объекта взял расходы на восстановительные работы на себя.

Напомним, что о разбитой конструкции арт-объекта стало известно 19 мая. В настоящее время с территории убрали разбитые стекла, участок оградили.
Фото: Дондей
