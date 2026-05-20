В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ
В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» утром 20 мая.
Движение транспорта оказалось затруднено от хутора Русско-Прохоровского до поселка Донлесхоз. Затор растянулся почти на 10 километров.
Причиной высокой загруженности трафика могли стать частичные ограничения на автодороге из-за дорожных работ.
