В Шахтах неизвестные дважды ударили ножом собаку

В поселке Южная города Шахты местные жители нашли истекающего кровью хаски. Страдающее животное заметили вечером 19 мая на улице Щербакова. Гуляющие увидели, что шея собаки окровавлена, и позвонили в местный реабилитационный центр.Волонтер Ксения срочно приехала за хаски и повезла в Новочеркасск к ветеринарным хирургам (часы работы всех таких врачей в Шахтах уже закончились).Врачи обнаружили два глубоких ножевых ранения на шее с двух сторон. Собака потеряла много крови. Состояние оценивается как тяжелое.Жители города и волонтеры надеются спасти хаски и гадают, у кого хватило духа дважды ударить ножом живое существо.