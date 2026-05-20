В Шахтах неизвестные дважды ударили ножом собаку

В поселке Южная города Шахты местные жители нашли истекающего кровью хаски. Страдающее животное заметили вечером 19 мая на улице Щербакова. Гуляющие увидели, что шея собаки окровавлена, и позвонили в местный реабилитационный центр.

Волонтер Ксения срочно приехала за хаски и повезла в Новочеркасск к ветеринарным хирургам (часы работы всех таких врачей в Шахтах уже закончились).

Врачи обнаружили два глубоких ножевых ранения на шее с двух сторон. Собака потеряла много крови. Состояние оценивается как тяжелое.

Жители города и волонтеры надеются спасти хаски и гадают, у кого хватило духа дважды ударить ножом живое существо.
Фото: Реабилитационный центр города Шахты
