В порту Таганрога на металлолом разберут старый плавучий причал на Южном моле. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Согласно условиям аукциона, работы по демонтажу и утилизации должны быть завершены в течение 150 дней с момента подписания договора. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до конца сегодняшнего дня, 20 мая, а итоги аукциона будут подведены 27 мая. Начальная цена контракта составляет 10 миллионов рублей.Утилизация плавпричала предполагает его полную разборку. Первая секция, расположенная на оголовке Южного мола, будет демонтирована непосредственно на месте. Образовавшийся металлолом подрядчик вывезет погрузчиком на территорию производственно-ремонтной базы для последующей обработки.Вторая секция причала находится в полузатопленном состоянии в акватории порта, в районе Южного мола. Доступ к ней затруднен из-за отсутствия автомобильного сообщения. Поэтому доставка необходимой техники для резки и погрузки, а также последующий вывоз металлолома, будут осуществляться с использованием водного транспорта.Предполагается, что после завершения работ будет реализовано около 160 тонн металлолома. Начальная (минимальная) цена лома составляет 2 992 000 рублей, или 18 700 рублей за тонну.