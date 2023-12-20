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Тепло и горячую воду вернули жителям дома на Футбольной. Отопления в квартирах не было с 18 декабря.По словам жительницы дома № 26, на пересечении Воронежской и Футбольной произошел прорыв теплотрассы. Из-за чего отопления и горячей воды не было у сотни жителей домов на этом участке.Горожане уже не первый раз сталкиваются с такой проблемой. Жители дома рассказывают, что коммунальные аварии на этом участке случаются еще с 2021 года. Обычно они просходят в конце весны.- Наш дом без горячего водоснабжения остается на месяц, а то и на два. Но летом это еще терпимо, - рассказала жительница дома, Наталья.Горожане не раз обращались в администрацию Ленинского района, Теплокоммунэнерго и Тепловые сети. Там сказали, что данный участок бесхозный. Однако из-за множества жалоб, поступающих от людей, дело сдвинулось с мертвой точки.На место аварии прибыла аварийная бригада. Поломку удалось устранить 20 декабря, но как надолго, неизвестно. Жители дома беспокоятся, что авария вскоре повторится. Они хотят, чтобы участок взяла на контроль одна из служб.